因此，富邦投信將自2/20起募集台灣境內第一檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金，並於（13）日舉辦產品發表會，該基金為富邦投信代理總經理林欣怡上任後的第一檔新商品。林欣怡表示，富邦美國通膨連結公債指數基金是台灣境內第一檔TIPS基金，先前投資人若對TIPS商品有興趣，只有境外基金可選擇，現在富邦投信推出境內版本TIPS基金，可讓投資人以相對便宜的成本，將其納入資產配置。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，根據近期中國國家統計局公布的2022年官方人口顯示，中國2022年人口共14.117億人，較上一個年末少85萬人，這也是自1961年中國大饑荒後，首次出現負成長，有許多分析認為，人口負增長將對經濟發展不利，顯而易見的就是勞動力人口的減少，拖累生產及供給端，而少子化的結果將造成人力成本增加，進而拉抬物價上漲；此外，近年來氣候變遷議題已是國際頭等大事之一，因為氣候變遷影響深遠，全球淨零碳排刻不容緩，徵收碳費已成為各國共識，碳費徵收將使企業成本增加，並轉嫁給終端消費者，終將推升長期通膨。

依據美國勞工部所公布的2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率為6.5％，美國消費者對於未來一年通膨預期持續降溫，然而2月聯準會聲明開頭也表明，通膨確實有所緩和但仍處於高處，委員會將持續關注通膨風險，除會議聲明提及之烏俄戰爭影響全球經濟外，長期而言不論淨零碳排、極端氣候及少子化等因素，終將推升長期物價上漲，因此徐翊達認為，在通膨不確定性猶存的此時，布局通膨連結債依舊有利可圖。

雖然觀察到過去幾個月通膨數據有下降趨勢，但對於今年的通膨走勢，將持續下行抑或出現僵固性無法持續回落，在充滿許多地緣政治風險的今天，情況到底是如何，誰也說不定，因此對於未來通膨看法中立、並沒有十足把握未來走向的投資人，適合投資通膨連結公債。

對於未來通膨看法中立的投資人，富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫認為更應該投資通膨連結公債，非一般公債。影響一般公債價格的因子為名目利率，名目利率=實質利率+通膨預期，必須判斷到經濟成長與通膨兩者均下行時，才有利一般公債的相對表現。而影響通膨連結公債價格的因子主要為實質利率，只要判斷經濟下行，就適合投資通膨連結公債。

隨著聯準會的升息循環進入中後期，通膨持續回落，聯準會從過去一年的鷹派轉向觀望，並放慢升息步伐，市場預期年中之後將暫停升息，呂其倫表示，回顧過去3次聯準會於停止升息至下一次降息期間，可以觀察到彭博美國通膨連結債指數總報酬皆獲得正報酬，因此，面對現階段聯準會的升息循環即將進入尾聲，美國通膨連結公債仍有利可圖。