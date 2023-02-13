觀察國際NB品牌及相關供應鏈仍受到全球NB終端消費趨緩，持續採取庫存去化策略，待下半年全球消費景氣回升，有機會進一步帶動整體出貨表現。鼎炫-KY表示，旗下EMI材料事業受客戶積極進行庫存調整策略，以及加速NB生產供應鏈轉移步伐，整體材料業務接單有明顯趨緩的情況，上半年訂單能見度不高，材料銷售動能將持續承受半年以上的衝擊。

根據集邦科技最新統計，2022年全球通膨、美中對抗持續等國際政經環境影響全球市場需求反轉，2022年全球NB出貨量約1.86億台，並觀察2023年仍存有全球政經情勢干擾因素，且整體供應鏈持續規劃分散區域生產趨勢明確，預估2023年全球筆電出貨量減少至1.71億台，未來越南、印度將為全球筆電生產新興區域。鼎炫-KY指出，近年集團持續深化NB、平板供應鏈客戶業務合作，且隨著消費性電子高功率、低功耗、材料輕薄化需求提升，有助於帶動EMI材料於單一裝置滲透率增加，除此之外，為因應EMI材料事業客戶生產供應鏈轉移需求，集團亦評估規劃於越南擴增生產基地，以就近服務客戶、拓展東南亞新客戶業務合作機會。

展望2023年第一季，鼎炫-KY持審慎保守看法。雖旗下EMI材料事業整體在手訂單量能趨緩，集團仍積極開拓新領域業務開發，並持續投入新款材料應用技術升級；另一方面，為進一步強化旗下兩大業務未來良好發展條件，持續進行良好庫存管控、精進生產效益等措施，並加大投入新款產品研發設計，以期挹注整體營運穩健發展，營運狀況待下半年隨市場景氣回升後可期。