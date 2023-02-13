台中警方連破大案，警政署長黃明昭（後排左）13日南下台中，指示台中市政府警察局刑事警察大隊成立「掃黑專責隊」。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方破案實力堅強！去年連續偵破6件重大社會刑案，包括，電信詐欺、販毒集團等，警政署長黃明昭13日南下台中，參加警察局座談會並頒發19萬元慰勉金，表揚破案有功人員、提振員警士氣，刑事警察大隊即成立「掃黑專責隊」並「周周掃黑幫」，全力打擊犯罪，拚治安。

警政署長黃明昭率刑事警察局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛等，參加台中市政府警察局「掃黑專責隊暨推動新世代打詐行動綱領成效與精進警風紀作為」視導座談會，頒發中警團體慰勉金及表揚近期破獲毒品、組織犯罪、詐欺集團等6件重大案件獎勵金及慰勉金。

警政署長黃明昭表示，「掃黑專責隊」成立，未來重點工作在於掃蕩黑幫及情資蒐報，從派出所受理案件開始，結合相關分析，發現疑似幫派犯罪徵候即向上反映，並由分局偵查隊初步調查，警察局刑事警察大隊掃黑專責隊彙整統合。

黃明昭說，藉由點、線、面全面蒐證及介入偵辦，並針對發生之聚眾鬥毆或暴力事件，皆嚴加分析蒐證，以期順利追出幕後黑手，並長期蒐報黑道幫派之活動情事，以因應未來發生之犯罪事件順利破獲。

黃明昭表示，針對任何風紀案件，務必展現不掩飾、不庇縱之決心，勇於面對問題，精進各項改善警風紀作為，加強內部管理考核、主動積極查處，落實「警紀警辦」之原則，斷然汰除不適任員警。

台中市政府警察局長李文章說，：111年度檢肅治平目標到案67件，成員388人，共計455人，每周檢肅治平專案目標到案，包括，天道盟、竹聯幫天理會等矚目性犯罪組織；另111年共阻詐940件，攔阻5億4461萬餘元，較110年度增670件，攔阻金額增加4億312萬餘元。

刑大表示，這次頒發表揚破獲案件，包括，胡嫌為首的販毒集團、周嫌假檢警詐欺案，一分局偵破的石嫌製毒工廠、四分局偵破的洪嫌持刀強盜案、五分局偵破的曾嫌暴力討債、六分局偵破的阮嫌分裝混合式毒品案等。

台中市政府警察局呼籲，執行威力掃蕩專案勤務，針對轄區黑道幫派經營、圍事之行業場所，執行強力掃蕩擴大臨檢，並結合市政府實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。