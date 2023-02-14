巴西與委內瑞拉之間的外交關係始於魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）2003年第一任期，當時委內瑞拉由查維斯（Hugo Chávez）統治。

官方數據顯示，2003年至2022年，巴西對委內瑞拉出口529億美元，進口105億美元，貿易順差424億美元。

2016年，巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）遭彈劾下台後，巴西與委內瑞拉的關係開始受創，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）稱羅賽芙的下台是一場政變。

同時，委內瑞拉的政治經濟局勢也進一步惡化，通貨膨脹居高不下，貧困、示威抗議運動和國家保安部隊暴力鎮壓抗議活動加劇。

波索納洛（Jair Bolsonaro）在2018獲選為巴西總統後，兩國外交關係徹底凍結。

2019年初波索納洛上任後跟風美國，承認反對馬杜洛的黨派領袖瓜伊多（Juan Guaído）為委內瑞拉總統。同年8月，波索納洛下令禁止委內瑞拉高官（包括總統）入境巴西。這項禁令在2022年底被作廢。

2020年，巴西從委內瑞拉撤出外交官，並關閉設在卡拉卡斯的大使館。同時，成千上萬的委內瑞拉人繼續通過兩國之間的陸地邊界進入巴西，主要是北部羅賴馬州（Roraima）。

近幾個月來，法國和美國等國對委內瑞拉的立場發生變化，尤其是俄烏戰爭引發能源危機之後。

聖保羅聯邦大學（Unifesp）國際關係教授柏卓梭（Carol Pedroso）認為，儘管背景複雜，但巴西可以從與委內瑞拉的外交關係正常化中獲益良多，包括重新開放管道以解決可能的新危機，減少移民危機的影響和利用經濟契機。

巴西利亞大學（UnB）教授卡爾旺（Thiago Galvão）指出，除了經濟和人道主義方面，恢復與卡拉卡斯的對話是巴西重新定位自己作為南美洲和拉丁美洲區域領袖的機會，但魯拉政府也必須強勢捍衛人權與民主自由的價值觀。

柏卓梭表示，巴西剛從一場非常兩極化的選舉中度過，反對魯拉政府的部分巴西民眾仍排斥巴西與委內瑞拉進一步拉近關係，擔心因左翼工黨執政的緣故，巴西會被「委內瑞拉化」，並與馬杜洛政權的意識形態結盟。

此外，聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）指出，委內瑞拉的政經局勢還不穩，想在委國開展業務的巴西公司存在被違約的風險。（編輯：韋樞）1120214