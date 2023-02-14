美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）13日說，他不認為中國大陸入侵台灣是迫在眉睫或不可避免的事情，他對一些關於中國大陸何時可能攻台的猜測和評論感到失望，認為那對美軍的備戰目標沒有幫助。

美國之音報導，這位美國空軍最高將領在華盛頓智庫布魯金斯學會一場關於空軍與美國國防戰略的座談會上，針對台海衝突何時可能發生的問題作出上述回應。

在討論中，布魯金斯學會高級研究員歐漢倫（Michael O'Hanlon）詢問，從美國空軍的角度來看，「中國的威脅何時最大或最危險？中國是否可能攻打台灣？這場戰爭是否可能發生？」

布朗對此回覆稱，他無法預測未來，但他能以做好準備來塑造未來。他表示，「我不認為衝突是迫在眉睫或不可避免的，我們的目標是要避免衝突」，「雖然不知道事情何時可能發生，但我的目標是今天、明天、下星期、明年、未來10年都要做好準備，讓空軍有能力為總統提高各種選項。我們與聯合軍種的隊友和美國的盟友夥伴都在密切合作。」

但布朗也不諱言表示，他對一些關於中國大陸可能何時侵台的猜測和評論感到失望，認為那對美軍的備戰目標沒有幫助。「正如你提到的，有一些關於此事的猜測，那些猜測不一定有幫助。我對一些與那有關的評論感到失望，因為那讓我們真正想做的事情失焦，那就是確保我們會準備好。」

布朗說，真正應聚焦之處是，要做好準備，而且帶著急迫感去思考它。布朗強調，這才是他的職責所在必須思考的事情，不是去嘗試預測任何事情，而是確保美軍無論何時都能有萬全的準備，同時也要真正去注意地緣政治環境。

布朗指出，「我們在做正確的事情，以做好準備，而不是像某些人說的那樣，在打上一場戰爭。我們需要想著未來衝突可能會如何演變，還要想到戰爭性質的變化，並且讓我們自己做好準備。」