台達電微米級電腦斷層造影中心正式於桃園中壢啟用，圖左為台達電子能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中，右為達爾生技董事長何蘊初。(圖／台達提供)

電源管理大廠台達電今（14）宣布，正式啟用位於桃園中壢工業區的微米級「電腦斷層造影中心」，其設置由台達自主研發的「微米級電腦斷層掃瞄系統」（Micro-CT），解析度最細可達2微米(μm)，非破壞性的特色，可用於活體掃描，能廣泛應用在昆蟲、古生物、生科等領域，未來將提供學研單位公益掃描服務。

電腦斷層掃描（CT）是一種X光3D成像技術，最常見的就是醫院中掃描人體的臨床電腦斷層掃描。而微米電腦斷層系統（Micro-CT）由先進掃描設備「DELabμCT-100」、高解析度桌上型斷層掃描儀「DELabμCT-100X」組成，可進一步做360度無死角掃描樣本，解析度最細更可達2微米。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，掃描後採用3D成像技術，可在不破壞樣本的前提下，清楚重現內部顯微結構，無須耗費時間進行重複性的切片與採樣，可以不同角度觀察到樣品內外特徵。

出來的3D影像建立技術，能保持標本與活體實驗動物的完整性，大幅提升造影的效率與精細度，可用於活體掃描，以歷時性分析觀察藥物在小動物上的長期反應。廣泛應用在生科、古生物、昆蟲、地質學、材料、農業…等多元領域。

自2020年開始，台達便已透過「CT Café 快閃實驗室」提供上百位師生體驗3D電腦斷層掃描與造影效果，由於迴響熱烈。張建中說，為了回應研究需求，因此決定打造常設性造影中心，提供學研單位掃描服務。

海生館副研究員何宣慶表示，台達DELab不用破壞樣本就可用多重角度觀察僅1.4公分的侏儒海馬，突破了分類學上的限制；科博館助理研究員楊子睿則運用台達設備精準量測的特性，在不損壞化石的狀態，精確得知7000萬年前棘龍牙齒化石中的牙髓腔形態與微血管分布，進以評估當時棘龍營養攝取模式與牙齒生長模式。

微米電腦斷層系統已得到國衛所、工研院、海生館、科博館，以及台大、清大等單位學研專家肯定。台達微米級電腦斷層造影中心表示，歡迎各方產學研單位線上預約使用，進行跨領域學術與產業交流。