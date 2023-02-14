俄烏戰火即將滿一周年，俄羅斯近來不斷發動猛烈攻擊，就是為了趕在烏軍武力大幅升級之前，盡可能擴大佔領優勢。不過，老天爺顯然不站在俄軍這邊，在烏東煤礦城鎮「布格列達爾」（Vuhledar）發動的幾番攻勢更以失敗收場，海軍陸戰隊一整個軍旅、5千名精銳部隊幾乎全毀。

綜合CNN、《每日郵報》報導，過去兩周，俄烏雙方在布格列達爾周邊展開激戰。布格列達爾地勢高，緊鄰克里米亞和頓內茨克（Donetsk）之間的鐵路，戰略地位重要，俄軍因此投入大量軍力，從四面八方發動攻擊，但戰果卻不如預期。

「我們（烏軍）在上，俄軍在下，所有動靜都看得一清二楚，」戰爭史學家庫柏（Tom Cooper）表示。俄國傳奇指揮官斯特列爾科夫（Igor Strelkov）則形容俄軍有如「射擊範圍內的火雞」。

據《每日郵報》指出，俄羅斯第155獨立近衛海軍陸戰旅幾乎全數遭到殲滅。去年這支部隊大肆洗劫基輔周邊地區，因此惡名遠播。而在攻打布格列達爾之前，他們也因為屢屢戰敗，經歷過三次補血。

面對前線挫折，俄羅斯國內不少強硬派將矛頭指向指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov），痛批他「一再重蹈覆轍，簡直就是蠢蛋」。也有人認為，應該針對打敗仗的軍方高層舉行公審。

Hero of Russia Rustam Muradov,wish Your excellency SUCCESS! https://t.co/Whk3RSjLga — K.V. Sadasivan (@jayajayaram) October 8, 2022

烏克蘭統計，本月俄軍平均單日多達824人陣亡，是開戰以來最慘烈的一個月，這個數字也獲得英國國防部證實。前線許多士兵缺乏訓練，加上指揮調度不當，後勤補給又嚴重不足，俄軍距離勝利目標恐怕愈來愈遠。