該集團表示，出售位於新羅西斯克（Novorossiisk）、量能達1,500個貨櫃（20呎標準貨櫃,TEU）的內陸倉儲設施，以及位於聖彼得堡（St. Petersburg）的冷藏與冷凍倉庫，這兩項交易已經獲得歐盟和俄羅斯監管單位批准。

馬士基商務長Karsten Kildahl在聲明中表示，我們很高興為我們在俄羅斯的兩個物流基地找到新東家，進而落實我們在該國全面撤資的決定。

馬士基表示，在賽普勒斯註冊的IG Finance Development與俄羅斯大型食品進口商Arosa已經就經營這些物流據點達成協議。

一位發言人表示，馬士基仍需要出售旗下Svitzer公司的4艘拖船，現在正在進行中。之後，馬士基在俄羅斯將不會有任何業務。

去年8月馬士基將俄羅斯最大的貨櫃碼頭業者Global Ports Investments約30.75%股份，賣給俄羅斯最大的貨櫃公司Delo Group。