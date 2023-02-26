據傳中國考慮向俄羅斯供應具殺傷性的武器，美國對此表示關切，日本外相林芳正26日在日本放送協會（NHK）的節目上表示，必須要確實地向中國要求說明。針對中方日前公布名為《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》的和平方案，他認為「基本上是烏克蘭要怎麼做」，顯示出應尊重烏方意思的考量。

據外媒此前報導，有熟悉情報的美國官員表示，中國正考慮向俄羅斯輸送無人機和彈藥。北京似乎尚未做出最終決定，但目前兩國正在進行關於設備價格和規模的談判。美國總統拜登日前表示，不認為中國會向俄羅斯提供武器，但美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）則強調有理由擔心此事。

《日本經濟新聞》、共同社報導，林芳正在節目上強調，日本今年作為七大工業國（G7）議長國，將主導對俄羅斯的制裁與支援烏克蘭。就第三國針對制裁採取迂迴方式向俄羅斯進行支援，他表示將確實地進行壓制。

而關於俄烏停戰一事，林芳正認為，如果單方面的侵略最終演變成合理化的結果，這將留下禍根，「會向國際社會發出錯誤訊息」。針對中方日前發表的和平方案，他則說「基本上是烏克蘭要怎麼做」，顯示出應尊重烏方意思的考量。

林芳正也指出，俄羅斯入侵烏克蘭進入第2年，國際社會傳出支援疲乏的聲音。對此，他強調G7團結應對的重要性。

今年5月即將在日本廣島舉行G7峰會，除了俄烏戰爭與削減核武外，經濟安保與地球暖化問題都將是被討論的課題。