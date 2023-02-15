美國晶片法補貼細節本月將出爐，該法將為半導體產業提供527億美元資金，根據美國媒體報導，美國眾議院議長裴洛西先前率團來台訪問，總統蔡英文在台北賓館設宴款待時，座上賓台積電創辦人張忠謀對裴洛西直言，如果美國認為靠花大錢就可以搶進占全球最複雜的電子製造市場，那就太天真了。

根據美國政治新聞Politico報導，裴洛西接受專訪時，還原了張忠謀在那場午宴，主要討論話題圍繞美國半導體製造補貼計劃。張忠謀強調很高興台積電可以從補貼中受益，但問題在於，美國真的認為這樣就可以獨力拿下晶片製造業？

張忠謀並告訴裴洛西，從拜登政府大開支票到成立自給自足的晶片產業，還有好長一段距離，該報導分析，張忠謀的擔憂，反映出美國半導體政策面臨的挑戰，亦即在政治紅利消退，以及對大企業的慷慨補貼預算用完之後，要如何確保這項政策的成功。

張忠謀也提到，如果美國認為可以靠花錢進入世界上最複雜的晶片製造市場，那就太天真了。他強調，製造半導體晶片極其複雜，需要大量的勞動力，而且在製造工廠的建造和晶片本身的組裝過程中都需要觀察品質。