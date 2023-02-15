股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季處分台積電美國存託憑證（ADR）持股，降幅高達86%，衝擊台積電ADR盤後重挫逾4%，台積電今(15)日跳空下跌，終場大跌20元收在525元。資深半導體分析師陸行之在臉書發文指出，這種短線炒作，實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，應該是專業經理人的決定，他並強調台積電目前股利發的太少了，股息殖利率相對沒那麼有吸引力。

陸行之表示，台積電ADR受惠巴菲特買入消息，看起來一個季度就玩完了，這種短線炒作應該是專業經理人的決定，可能去年第三季度想開始大幅加碼抄底，結果沒買多少，股價就沒低檔了。

陸行之說，台積電沒了溢價，持股投資人要去看台積電全球設計客戶，以及下游系統客戶需求及庫存的變化，人工智慧(AI) 應用大幅攀升對台積電AI晶片客戶的影響、資本開支，還有3奈米量產進度，5奈米/7奈米何時需求回升；最後則是在減少資本開支現金流出後，公司何時調升相對台灣半導體同業中較低的股息配發率。

陸行之強調，以台積電去年每股獲利39.24元來看，如果該公司今年還是不肯調升11元現金股利，配發率就只有28%，而其2022年的自由現金流增加超過100億美元都留在帳上，72%的保留盈餘還要課稅，「不知道台積電在想什麼，是還在撐，還是覺得明後年要加碼投資？」