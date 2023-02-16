數據指出，2022年第四季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達1兆1971億元，季衰退3.7%、年成長8.2%。其中IC設計業產值為2600億元，季衰退12.5%、年衰退18.1%；IC製造業為7699億元、季成長0.8%、年成長25.5%，其中晶圓代工為7234億元，季成長1.5%、年成長33.9%，記憶體與其他製造為465億元，季衰退8.8%、年衰退36.6%；IC封裝業為1140億元，季衰退10.2%、年衰退5%；IC測試業為532億元，季衰退4.1%、年衰退3.3%。
工研院產科國際所統計2022年台灣IC產業產值達4兆8370億元、年成長18.5%。其中IC設計業產值為1兆2320億元、年成長1.4%；IC製造業為2兆9203億元、年成長31.0%，其中晶圓代工為2兆6847億元、年成長38.3%，記憶體與其他製造為2356億元、年衰退18.2%；IC封裝業為4660億元、年成長7%；IC測試業為2187億元、年衰退2.3%。
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