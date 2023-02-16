近日有媒體以接獲爆料內容，報導國票金14日召開七人董事會前會，決定人事案等，國票金表示，當日並無召開所謂七人「董事會前會」的會議，也沒有所謂的七人「董事會前會」的組織，國票金的重要議案如果需要向董事溝通，辦理說明會、座談會等，均會通知召集所有董事，應由董事會決議的事項，也都依法定程序召集董事會進行討論，各相關單位或部門或經營層，均從未通知或召開過所謂的「七人董事會前會」。

國票金控總經理蘇松輝表示，新的一年才剛開始，近來多家金控及行庫均依據前一年度的經營績效進行考評，調整高階人事，媒體也都有相關報導，這是業界常態。國票金對子公司進行年度績效考評及職務調整，也都依內部相關規定的績效指標（KPI）評估辦理，並參酌歷來內部稽核報告、董事會檢討意見等，認應強化創投子公司財務紀律及風險管理，並調整營運策略及方針。

蘇松輝亦表示，報導中所謂「打壓台灣無人機產業」等部分，更屬無稽，強調國票辦理投融資業務，一向支持政府的非核家園政策，以及政府倡議的前瞻產業，包括無人機、綠能、5G、半導體、數位醫療、人工智慧及電動車等產業，均屬國票積極爭取的投融資對象，其中在綠能產業的融資業務更不遺餘力，支持政府的替代能源與非核家園政策，並連續三年獲經濟部的光鐸獎，由總統蔡英文親自頒獎。

國票金強調，人事派任及績效考評相關議案都由公司經理部門，依內部規定程序提案，均尚待董事會全體董事討論決議，公司治理程序透明，所指架空審計會及董事會均屬無稽之談。

國票金也已公告今年1月營收及自結盈餘概況，1月合併營收為5.51億元，自結稅後盈餘2億163萬元，每股稅後盈餘0.06元，較去年成長，展望今年業務發展，期待升息循環末端將至，金融市場波動趨向緩和，調整營運結構後，國票金承諾，經營團隊將全力以赴，期望今年度，在授信、債券、自營、新金及經紀業務均可較去年積極成長。