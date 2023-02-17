新華社17日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅當地時間16日在巴黎與法國總統外事顧問博納共同主持第23次中法戰略對話。雙方一致認為中法全面戰略夥伴關係的健康穩定發展具有特殊重要意義，一致同意發揮元首外交的引領作用，加強戰略溝通、鞏固政治互信、深化務實合作、共同應對全球挑戰，為中歐關係注入新動力，為世界提供穩定性。

王毅抵達法國當日，法方決定取消對來自中國旅客的入境限制措施。王毅對此表示歡迎，強調此舉有利於促進兩國人員往來與交流合作。

王毅表示，中法戰略合作應走在其他國家前列，引領時代發展潮流，這是兩國關係發展的需要，也是中法作為負責任大國應當承擔的世界責任。進入後疫情時代，中方願同法方儘快重啟戰略、財金和人文交流三大機制性對話，加強民用核能、航空航太、醫療衛生、農食、旅遊、文化等領域及協力廠商市場合作，推動兩國關係取得更多成果，共同策畫好下一步高層往來以及明年中法建交60周年紀念活動。

博納表示，贊同中方對下階段兩國合作的設想，期待各領域合作取得新的進展。法方願積極參與「一帶一路」國際合作高峰論壇，與中方進一步密切在國際事務中的協調，合作實現共同發展目標。

雙方還就全球債務、氣候變化、生物多樣性、糧食安全以及烏克蘭危機等議題深入交換意見，達成了廣泛共識。