當地時間22日，俄羅斯總統普丁在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。王毅表示，中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山，中方願與俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

據中國外交部網站，王毅表示，去年底，習近平與普丁舉行重要視訊會晤，為新一年雙邊關係指明了方向。

王毅說，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。危機和亂象雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存。中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。因為中俄關係有著堅實的政治、經濟和文明基礎，有著總結歷史經驗後的從容和清醒，更因為我們共同支持的世界多極化和國際關係民主化符合時代發展潮流，符合大多數國家願望。

王毅強調，中方願與俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

普丁表示，當前俄中關係正朝著既定目標前進，雙方各領域合作以及在上合、金磚等多邊組織中的協調富有成果，在國際事務中加強團結協作，對推動國際關係民主化和國際格局的平衡穩定具有重要意義。

雙方還就俄烏戰爭深入交換意見。王毅表示，讚賞俄方重申願通過對話談判解決問題。中方將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。