逃18年通緝犯搶商機 違規擺攤賺「燈會財」栽了

2023年台灣燈會迄今已累積上百萬人前往參觀，人潮為附近商圈帶來龐大商機，甚至連通緝犯都冒險挺進展區違規擺攤，搶賺「燈會財」，但最後仍遭警方查獲逮捕歸案。

北市警信義分局員警，日前執行燈會展區交管及安全維護勤務，在四四南村燈會展區周遭巡邏時，見一中年男子違規擺設流動攤販，員警遂上前取締。

擺攤男子見到員警顯得十分緊張，說話也支支吾吾，甚至謊報身分證字號給警方盤查，始終無法報出正確身分，員警於是依法將他帶回派出所查驗，一查赫然發現這名68歲吳姓男子，早在2005年就因麻藥案件被板橋地檢署，及2008年被新竹地檢署發布通緝，逃亡迄今已逾18個年頭，這回竟因為要搶賺燈會財而意外落網。全案詢後，警方將吳男解送地檢署歸案。

信義分局表示，燈會期間警方除於各展區加強肅竊及安全維護外，亦針對周邊道路進行交通疏導管制，且為避免流動攤販在展區內任意穿梭，占用賞燈空間、影響燈區秩序及市容，警方亦嚴格取締燈區內違規攤販，違者將依據違反道路交通管理處罰條例開罰，民眾切勿心存僥倖。