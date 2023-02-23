台南YouBike 2.0來了！台南市長黃偉哲今天在台南市政府旁西拉雅廣場騎YouBike，宣告YouBike正式啟用，共77站800輛自行車投入服務。黃偉哲說，明年台南將舉辦台灣燈會，預期人潮會爆滿，所以將優先在主燈區安平、沙崙高鐵站建置YouBike 據點，此外，觀光景點、通勤熱點及街道狹窄也都會列優先建置。

黃偉哲表示，很高興在連假前迎接YouBike2.0，這也是台南公共運具共享單車的一個轉型，尤其YouBike2.0已在全台好幾個縣市普遍採用，被證明是一個非常好的ubike，台南幅員遼闊，YouBike2.0包含到周邊的縣市，包括高雄、屏東都是ubike系統，都可以跨縣市借還車，這樣就形成一個大的生活圈。

交通局長王銘德表示，除了第一波啟用77處站點，將持續擴大服務區域及增加設站密度，連假結束後，也還有10多個站點上線服務，預計今年11月底完成300站、明年底前完成500站，而YouBike 2.0E的電動輔助自行車也陸續會在3月底前提供服務。

為鼓勵使用公共自行車作為短程接駁的交通工具，明日起至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費，第2個30分鐘後，台南市的市民卡全面半價。交通局指出、近來民眾申請市民卡的詢問熱絡，也顯見YouBike確實切合市民需求。

交通局表示，自2016年8月8日起開始營運的T-Bike，啟用至今使用人次超過410萬，已完成階段性任務，交通局提醒，因公共自行車系統轉換，自今日起T-Bike不再提供借車服務，只能還車，並將在2月底前進行關站後陸續拆除退場，請有借用T-Bike的民眾，於2月27日前完成還車手續，也請T-Bike會員提早註冊成為YouBike 2.0會員，轉換使用YouBike 2.0系統，減輕因T-Bike退場後造成使用上的不便。

微笑單車劉麗珠董事長表示，YouBike 2.0營運範圍首次擴展到台南，除跨區到高雄、屏東借還調度費用全免外，更推出「騎YouBike 2.0遊府城」活動，今天到3月9日也推出「FB美照大募集」活動，拍照上傳與YouBike 2.0合照，有機會獲得精美禮品。為鼓勵騎乘，到5月底前，每騎5次YouBike 2.0可獲得1次參加「月抽5000購物金」活動，騎愈多，得獎機會愈高。