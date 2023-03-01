苗栗縣頭份市為恭醫院與上埔里活動中心一起成立社區健康小站。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院偕同頭份市上埔里社區發展協會，1日上午在上埔里社區活動中心，舉辦「健康小站」揭牌啟用典禮，未來將提供免費血壓、血糖檢測服務，落實社區健康營造，提升社區民眾自我健康管理觀念。

根據國發會「人口推估」資料顯示，再過三年，台灣將正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口將超過20％，到了2070年，將大幅增加至41.6％，也就是說，在48年之後，台灣將有超過四成人口都是高齡族。隨著年齡的增長、身體的老化，疾病隨時找上門，癌症、心腦血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、失智等退化性疾病與長期失能狀況，勢必快速增加，該如何提早預防與妥善控制，將是重要的課題。

頭份為恭醫院自2007年起分別在竹南鎮及頭份巿設立27座健康小站，上埔里為第28座，去年1年的服務總人次達33548人次，健康小站除提供初級預防照顧服務，讓服務觸角能更深入到巷弄中，倡導社區民眾注重自身及家人健康，亦連結醫院慢性病照護網，進行個案追蹤管理，依服務對象狀況，提供轉介協助。

院方期望讓健康小站成為社區的健康好厝邊，讓社區民眾提升自我健康管理能力。新成立的頭份市上埔里健康小站服務時為，每週一、三、五，上午九點到十一點，提供免費量血壓服務。每月第二周星期五，上午九點到十點，提供免費血糖檢測服務；十點到十一點，提供免費健康講座服務。也將不定期辦理成人健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種服務，屆時歡迎民眾踴躍參加。