98歲的前美國總統卡特（Jimmy Carter）進入臨終安寧照顧的次日，總統拜登（Joe Biden）為他祈禱，並致上敬愛之意。

法新社報導，卡特的非營利基金會昨天宣布，卡特經過多次住院之後，決定在家中度過「剩餘時間」。

卡特於1977年至1981年執政，曾獲諾貝爾和平獎，是在世最年長的前美國總統，目前與妻子羅莎琳（Rosalynn）住在喬治亞州平原鎮（Plains）。

與卡特同屬民主黨的拜登表示，他和妻子吉兒（Jill）替卡特與卡特的家人祈禱，並表達「我們對您的愛」。

拜登在社群媒體推特（Twitter）表示：「我們欽佩您在困難時期展現的力量和謙遜。」訊息同時說：「願您帶著聖寵與尊嚴繼續您的旅程，願神賜予您平安。」

卡特基金會在推特上向拜登夫婦致謝。

近年來，卡特多次進出醫院，包括他2015年8月透露自己罹患腦癌，正在接受放射性治療，並似乎戰勝一切困難，從中復元。

2021年4月，拜登夫婦前往卡特平原鎮住處探望卡特夫婦。

白宮隨後發布了一張照片，可看到兩對夫婦對著鏡頭開心微笑。但當時守候在外的媒體，只看到羅莎琳拄著助行器，在門口向拜登夫婦道別。

卡特擔任總統期間致力於人權和社會正義，執政前兩年很順利，但隨後遇到許多困難，並在1980年大選敗給共和黨籍對手雷根（Ronald Reagan），只擔任了一屆的總統。