日本產經新聞25日引述多名消息來源報導稱，蔡英文總統確定在8月前出訪美國，現已和美方協調；一旦成行，將是她自2019年7月以來首次訪美，外界認為陸方可能有強烈反彈。對此，民眾黨立院黨團總召邱臣遠25日給予三點提醒，也希望這趟旅程並非只為民進黨2024大選造勢和利益，必須在台美關係的推動上有實質進展。

邱臣遠認為，蔡英文卸任前確實會追求其歷史定位，因此美國之行勢在必行，無論是前陣子駐美代表蕭美琴回國，或是外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄訪美，都是在為總統行做前置作業，他希望這趟旅程不該只為民進黨2024大選造勢和利益，必須在台美關係實質推動上有進展。

邱臣遠指出，首先，台美正在洽談21世紀倡議早收清單，包括台美自由貿易協定（FTA）和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），都希望能有實質進度，總統此行必須向美國爭取，並表達我方立場；此外，美方能否在軍事援助給予台灣實質幫助也很重要，日前美方通過國防授權法，相關無償軍援或加速軍購期程都是重點之一。

邱臣遠提到，台灣也要做好緊急應變措施，在去年美國前重議長裴洛西訪台後，造成台海中線喪失、共機頻繁擾台，以及相關對岸的經濟制裁，受損的都是中小企業和農漁民，若蔡總統確定8月訪美，陸方勢必會有一連串的反制作業，國安單位、總統府應做好情勢預判。

他呼籲，當前美中台情勢複雜，資訊掌握避免情勢誤判，才是最高指導原則，民眾黨秉持「兩岸和平台灣自主」精神，呼籲蔡政府必須建立和對岸的交流管道，同時維持正常互動。