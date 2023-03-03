台南市議會正副議長邱莉莉、林志展等人，因涉嫌賄選遭台南地檢署起訴。立法院國民黨團認為，民進黨主席賴清德應要求邱與林請辭；國民黨立委王鴻薇更批，賴清德針對此案始終噤聲，「民進黨的掃黑排黑，就是作戲！就是呼嚨人民！」

王鴻薇今（3）日在臉書表示，台南正副議長賄選案，涉及的不法手段震驚全國，尤其行賄失敗後，竟還以恐嚇、妨害自由等方式進行威脅，但賴清德卻未對此案發聲，英系領袖洪耀南甚至還留言力挺邱莉莉「你沒有問題的」，讓王忍不住怒批「民進黨的掃黑排黑，就是作戲！就是呼嚨人民！」

王鴻薇提到，過去台南市前議長李全教被起訴時，賴清德身為時任台南市長，235天拒絕進議會接受監督，甚至因此被監察院彈劾，還記得當時賴進入議會後曾稱陽光照進議會了，「如今台南市的陽光被遮住了，你不出來說話，如何撥雲見日？」

王鴻薇質疑，賴清德是否也要力挺這些涉案的綠營人士沒有問題，「現在民進黨主席賴清德，難道要打臉台南市長賴清德嗎？」