美國印裔共和黨總統參選人海利（Nikki Haley）24日在《紐約郵報》專欄，批評建制派的對外援助政策。她承諾如果當選，她將削減反美國家的援助，停止向反美國家輸送數十億納稅人的錢。

在《紐約郵報》周五發表的一篇專欄文章中，海利批評政府處理對外援助的方式，指出美國去年花費了460億美元援助伊拉克、巴基斯坦甚至中國等國家。

海利在文中提及，「中國對美國人構成了明顯的威脅，但美國納稅人仍在為荒謬的環境計劃向共產主義中國捐款。我們向白俄羅斯捐款，它是俄羅斯獨裁者普丁最親密的盟友。我們甚至向共產主義古巴捐款，一個我們自己政府指稱是支持恐怖主義的國家。」

海利認為，這不僅僅是拜登任內犯下的錯誤。在兩黨總統的領導下，這種情況已經發生了幾十年，「我們的對外援助政策停留在過去」；就像自動駕駛一般，完全不考慮援助對象是誰。

她認為，美國需要一位堅定的總統來根除這些欺詐納稅人的行為。