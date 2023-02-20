滬深兩市20日早盤走勢分化，滬指早間震盪走高漲近1％，上證50、滬深300均漲超1％，創指持續弱勢調整。概念股方面，家居建材類股持續強勢，廚衛電器相關類股領漲，AIGC概念股再度活躍，鋼鐵、煤炭、大金融等權重類股集體走強，三大通信運營商集體拉升，中國電信觸及漲停；國防軍工類股持續低迷，鋰電池、太陽能等賽道類股走弱，養殖、玉米、糧食概念等農業股表現不佳。總體來看，個股跌多漲少，滬深兩市近2,500檔個股下跌，早盤成交人民幣5,572億元。