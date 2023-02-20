截至午間收盤，滬指報3,255.8點，漲0.99％；深成指報11,803.39點，漲0.75％；創指報2,447.39點，跌0.08％。

盤面上，雲遊戲、廚衛電器、北交所概念股漲幅居前。PET銅箔、PVDF概念、海南自貿區相關類股跌幅居前。

港股早盤飆逾460點 京東大漲6.7％
權王止跌回升 台股早盤指數收復15,500點關卡
《日股》價值型傳產抬頭 日股跌勢未擴大
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