香港信報報導，科指開盤跌1.4％報4,092，截至10時餘，科指跌幅擴大至2％。
個股方面，騰訊開盤跌1.4％報351港幣。阿里巴巴季績勝預期，其ADR股價23日晚間先急升後倒跌，24日港股開盤跌2％報93.25港幣。
網易2022年末季純利跌逾三成，開盤跌6.3％，隨後更跌超9％。此外，蔚來盤中跌近7％，百度跌5％。
此外，創科強烈否認沽空機構報告指控，股價23日急跌後中途停牌，24日早盤復牌漲4.9％報78.65港幣。
港股24日早盤開盤跌逾百點。恒指開盤跌127點或0.6％報20,223。
香港信報報導，科指開盤跌1.4％報4,092，截至10時餘，科指跌幅擴大至2％。
個股方面，騰訊開盤跌1.4％報351港幣。阿里巴巴季績勝預期，其ADR股價23日晚間先急升後倒跌，24日港股開盤跌2％報93.25港幣。
網易2022年末季純利跌逾三成，開盤跌6.3％，隨後更跌超9％。此外，蔚來盤中跌近7％，百度跌5％。
此外，創科強烈否認沽空機構報告指控，股價23日急跌後中途停牌，24日早盤復牌漲4.9％報78.65港幣。
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