新浪財經報導，大陸A股三大指數1日開低走高，滬指午後一度漲超1％，盤中突破3,310點，創出本輪反彈以來新高。
盤面上，ChatGPT概念股掀漲停潮，漢王科技1日午後直線漲停，當虹科技、博匯科技、熙菱信息、魅視科技等十餘股漲停，昆侖萬維、神州泰嶽漲超10％。
數位經濟、雲端計算類股繼續大漲，中國聯通漲停，股價創3年來新高，中國電信大漲超8％，華脈科技、中通國脈、用友網路、恒久科技等多股漲停。
以每日額度餘額口徑，北向資金截至1日A股收盤淨流入近89億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入70億元。A股主要行業ETF普漲，傳媒ETF漲超4％，人工智慧AI ETF漲近4％，通信ETF漲近3％。
大陸商品期貨1日多數收漲，液化石油氣、PTA漲逾3％，鐵礦砂、國際銅、原油、低硫燃油、燃油漲逾2％，滬銅、矽鐵、焦炭、滬鋅、錳矽、純鹼、瀝青、滬銀、螺紋、滬鋁漲逾1％。
另一方面，1日港股大漲，恒生科技指數漲6.5％，恒指漲超4％；龍湖集團、碧桂園漲超8％，蔚來、網易、百度漲超8％。
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