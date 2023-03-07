集合全球投資大咖的「F13」報告出爐，炒股聞名的「金融巨鱷」索羅斯，意外大買美國投資級債，引發市場關注。法人指出，目前投資級債具備高收益、高潛力的雙重優勢；若想效法大咖搶進債市，台股中的債券ETF值得留意。

根據F13報告，索羅斯的投資公司在上一季買入代號「LQD」的iShares iBoxx美元投資級債ETF，這是全球規模最大的投資級債ETF，3月6日規模超過335.9億美元（約新台幣1.03兆元）。專家指出，LQD投資所有天期和信評的美元投資級債，適合看好債市的投資人參與行情。台股中，也有許多標榜投資級債的債券ETF，績效走勢同步海外債券ETF；投資人想搭債市順風車，不必捨近求遠就能參與。

近期全球富豪、大咖買債的消息不斷，國內投資級債ETF在壽險、散戶積極布局，規模表現也大幅成長。統計今年以來到3月6日，元大投資級公司債（00720B）的規模增加166.8億元最多，中信高評級公司債（00772B）增加150.5億元居次。

元大投信指出，現階段投資級債具備雙重投資優勢，首先是媲美高股息的高債息，例如BBB級美元公司債近期的殖利率達到5.8％（彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數），直追台股的股息率，其次，多數投資級債經過去年美國暴力升息，債券價格已跌到十年低點；在美國升息有望步入尾聲，未來債券反彈的空間值得期待。彭博資訊統計，過去四次美國升息尾聲階段，進場布局投資級債，都有亮眼的回報。以聯準會最後一次升息前一個月為進場點；後一季平均的報酬率為5.1％，後半年平均報酬率8.4％，期間最高的報酬率達13％。

元大投信表示，今年以來，資金流向也有利債市表現。研究機構EPFR Global統計至3月1日為止，全球債券型基金今年淨流入的金額達845億美元，遠勝國際型股票基金的229億美元；而債券型基金又以投資級債券基金淨流入694億美元領先，高於非投資級及新興債券基金。

元大投資級公司債ETF鎖定全球BBB等級企業債，七成以上的債券標的由S＆P 500成分股公司發行；ETF債券殖利率相較於更高評級的投資等級債ETF，有更高收益率優勢，適合想兼顧債券品質及收益的投資人布局。