香港信報報導，恒指開229低點或1.1％，報20,390點，之後震盪，暫時見最多跌298點報20,321點。10時6分，恒指跌幅曾收窄至93點報20,525點；截至10時45分，最新跌195點報20,423點。

國指跌51點報6,862點。科指開低83點或2％報4,102點，最新跌1.72％報4,113點。

大陸股市震盪偏弱，上證指數報3,309點，跌2點；深創板跌0.4％。

指標個股方面，阿里巴巴挫3.9％報88.3港幣，暫為表現最差藍籌。騰訊跌0.5％報367港幣。京東跌2.5％報178.8港幣；百度跌近3％報140.8港幣。港交所升2％報337.4港幣；友邦升0.4％報85.85港幣。

創科實業1日收盤後公布去年純利跌2％，今早最新升3.1％報82.7港幣，暫為表現最好藍籌，居成交金額榜第四位。百威亞太上年少賺近4％，最新挫3％。