國泰航空在2022一整年當中，共虧損65.5億港幣，約8.344億美元，比2021年要高，但接近元月估算的虧損64至70億港元下緣區。財報一對外公布後，國泰航空股價8日一度翻紅，並漲1.4%至7.95港元，優於恆生指數下跌2.6%左右。

國泰航空表示，在2022下半年看見隧道盡頭的曙光很激勵人心，預估正面的量能可延續至2023年。經過新冠疫情3年的殘酷折磨後，現在終於進入另個新階段，國泰航空將為香港重生。

根據路透社統計，市場大多預估國泰航空去年虧損為44億港幣。由於香港和與中國大陸已取消邊境管控，故估計國泰航空今年獲利可達39億港幣。疫情期間，因為航班大量取消、邊境控管關閉以及對機組人員採取嚴格的隔離措施，導致員工人數大幅減少。

同時，過去幾年因需求不佳，故將大部分飛機先停放在沙漠地區。對競爭對手新加坡航空來說，因去年抗疫規定就開始大幅鬆綁，業務復甦狀況也比國泰航空來得快。

國泰航空指出，去年12月旗下貨機運力已來到疫前三分之二，客機則是三分之一。同時，全球目的地也增至58個地方，是自己2022年元月的兩倍。最晚2023年底，會將客機運力增至疫前7成左右，2024年底重新回到疫前水準。