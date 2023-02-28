香港信報報導，恒指甫開升幅擴大至逾兩百點，盤中最多升241點，最高至20,185，隨後升幅略為收窄。
國指開盤升49點報6,719。科指升0.8％報4,018。
個股方面，阿里巴巴開盤跌1.3％報88.25港幣。騰訊開盤漲0.8％報352港幣。美團開盤漲1.5％報138.3港幣。理想汽車去年經調整盈利年減97％，股價盤中挫逾4％。
港股連跌五日累挫943點後，28日早段曾漲逾兩百點。恒指開盤漲76點報20,020，重上兩萬點。
香港信報報導，恒指甫開升幅擴大至逾兩百點，盤中最多升241點，最高至20,185，隨後升幅略為收窄。
國指開盤升49點報6,719。科指升0.8％報4,018。
個股方面，阿里巴巴開盤跌1.3％報88.25港幣。騰訊開盤漲0.8％報352港幣。美團開盤漲1.5％報138.3港幣。理想汽車去年經調整盈利年減97％，股價盤中挫逾4％。
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