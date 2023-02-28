香港信報報導，恒指開盤漲76點，報20,020，重上兩萬點大關，最多升241點，最高至20,185，但買盤未有跟進，升幅收窄，在兩萬點大關爭持，最終恒指半日收報20,025，升82點或0.4％。

國指報6,663，跌0.1％。科指午收3,967，跌0.6％。MSCI換馬，大市半日成交額為596.77億港幣。

此外，人民幣離岸價回升，最高至6.943，升167個基點，盤中報6.9527，升70個基點。