香港信報報導，恒指開盤漲76點，報20,020，重上兩萬點大關，最多升241點，最高至20,185，但買盤未有跟進，升幅收窄，在兩萬點大關爭持，最終恒指半日收報20,025，升82點或0.4％。
國指報6,663，跌0.1％。科指午收3,967，跌0.6％。MSCI換馬，大市半日成交額為596.77億港幣。
此外，人民幣離岸價回升，最高至6.943，升167個基點，盤中報6.9527，升70個基點。
港股連跌五日後，28日早盤一度反彈逾兩百點，重上兩萬點大關及250天牛熊線（現處19,962）。
香港信報報導，恒指開盤漲76點，報20,020，重上兩萬點大關，最多升241點，最高至20,185，但買盤未有跟進，升幅收窄，在兩萬點大關爭持，最終恒指半日收報20,025，升82點或0.4％。
國指報6,663，跌0.1％。科指午收3,967，跌0.6％。MSCI換馬，大市半日成交額為596.77億港幣。
此外，人民幣離岸價回升，最高至6.943，升167個基點，盤中報6.9527，升70個基點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。