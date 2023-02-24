晶片類股表現優異，東京威力科創狂飆6.12%，愛德萬測試也暴漲7.82%，因此是日經大漲的背後推手。日本央行行長候選人植田和男，24日在眾議院作證時表示，目前寬鬆政策是合宜的且必須的，萬一通膨日後走跌，只能將政策正常化。

因美國同業莫德納，沒有上修新冠疫苗全年銷售預估後，日本藥廠類股一度下跌1.1%。其中，第一三大跌2.22%，武田也重挫2.19%。同時，權值股的迅銷跌0.37%，軟銀卻漲0.43%。