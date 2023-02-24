晶片類股表現優異，東京威力科創狂飆6.12%，愛德萬測試也暴漲7.82%，因此是日經大漲的背後推手。日本央行行長候選人植田和男，24日在眾議院作證時表示，目前寬鬆政策是合宜的且必須的，萬一通膨日後走跌，只能將政策正常化。
因美國同業莫德納，沒有上修新冠疫苗全年銷售預估後，日本藥廠類股一度下跌1.1%。其中，第一三大跌2.22%，武田也重挫2.19%。同時，權值股的迅銷跌0.37%，軟銀卻漲0.43%。
受到美國半導體指數大漲激勵，以及新上任的日本央行行長，應不會改變現行超寬鬆貨幣政策，日經指數一度大漲超過360點。早盤結束時，日經指數收27,398.78點，漲294.46點或1.09%，不過已兩黑的周線，目前下跌0.42%。東證收1,986.43點，漲11.18點或0.57%，周線也跌0.28%。
晶片類股表現優異，東京威力科創狂飆6.12%，愛德萬測試也暴漲7.82%，因此是日經大漲的背後推手。日本央行行長候選人植田和男，24日在眾議院作證時表示，目前寬鬆政策是合宜的且必須的，萬一通膨日後走跌，只能將政策正常化。
因美國同業莫德納，沒有上修新冠疫苗全年銷售預估後，日本藥廠類股一度下跌1.1%。其中，第一三大跌2.22%，武田也重挫2.19%。同時，權值股的迅銷跌0.37%，軟銀卻漲0.43%。
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