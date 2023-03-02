分析師指出，科技類股表現較差，另外還有對利率敏感的房地產也走低。聯準會趨向升息的鷹派並沒有消失不見，萬一主席鮑爾也在3月的既定政策利率會議中，釋出比較強硬的言論，可能會澆熄股市上漲的動能。

大型類股中，東京威力科創跌1.62%，愛德萬測試跌0.72%。不過，傳出不會讓全球矽智財龍頭Arm，跑去倫敦證交所掛牌的軟體銀行，正忙著準備今年底左右到紐約IPO（股票初次公開發行），軟銀股價上漲1%左右。另外，迅銷也漲2.05%。