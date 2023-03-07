日媒《日本經濟新聞》針對2月28日引述不明消息來源，指台灣有9成退伍軍官赴陸國賣情報牟利。（資料照）

日媒《日本經濟新聞》針對2月28日引述不明消息來源，指台灣有9成退伍軍官赴陸國賣情報牟利，對於報導造成困擾表達遺憾。對此，退輔會主委馮世寬7日表示，「我講的話它聽到了」，外交部長吳釗燮則表示肯定，「爭議應該可以畫下句點了」

在日經新聞報導出來後，國防部當晚發布聲明批評報導汙衊國軍氣節，3月1日時馮世寬更在立法院受訪時爆氣，痛斥此說法是「放他X的屁」。隨後外交部也稱現已要求駐日本代表處就未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，要求鄭重澄清。

而外交部今指出，日經新聞3月7日在原報導相同版面刊登聲明，鄭重澄清表示報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，對於該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。

對於日經道歉是否有誠意，馮世寬上午赴立法院備詢前受訪表示，這方面他不評論，但事實上，「我講的話它聽到了」。

吳釗燮則說，在外交部對日經關切之下，對方今日早上已做非常完整說明，既澄清也表達遺憾，對於此結果我方表達肯定，對於日經報導所引起的爭議，應該可以畫下句點了。