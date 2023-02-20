美國聯準會將在本周發布2月會議紀要。南韓央行也將在本周召開今年第二次的利率會議。

重量級科技股三星電子漲0.16%，SK海力士漲0.54%，電池大廠LG Energy Solution跌3.19%。

外資淨賣超韓股3124億韓元。

韓元漲0.39%，收在1294.5兌一美元。

今年以來韓股已經上漲9.78%，過去30日上漲8.7%。韓元兌美元匯率今年來下跌2.3%。