證交所說明，此次獎勵活動，分別對去（111）年平均每檔權證成交金額較高、全年權證總成交金額較高，以及權證成交金額成長率較高的發行人，各評選出八名，第一名至第四名各一位，第五名取四位並列，分別頒發獎座及獎金。

此次頒獎典禮邀請金管會證期局副局長高晶萍、券商公會理事長陳俊宏理事長及多家發行人董事長均親自出席。

此次獎勵活動計有「權數效率獎」、「權值卓越獎」及「權值成長獎」等三個獎項，各獎項名次如下：

一、權數效率獎：（111年發行人權證總成交金額達100億元且平均每檔權證成交金額較高者）：

第一名（獎金40萬元）：國泰證券，平均每檔權證成交金額為3,172.46萬元。第二名（獎金30萬元）:元大證券，平均每檔權證成交金額為1,551.76萬元。第三名（獎金20萬元）：統一證券，平均每檔權證成交金額為1,449.31萬元。

第四名（獎金15萬元）：康和證券，平均每檔權證成交金額為1,301.13萬元。第五名（獎金10萬元）：中國信託證券、群益金鼎證券、凱基證券、永豐金證券。

二、權值卓越獎：(111年發行人權證總成交金額達100億元且總成交金額較高者)：

第一名（獎金40萬元）：元大證券，權證總成交金額為1,636.49億元。

第二名（獎金30萬元）：凱基證券，權證總成交金額為896.53億元。

第三名（獎金20萬元）：群益金鼎證券，權證總成交金額為561.67億元。

第四名（獎金15萬元）：統一證券，權證總成交金額為361.02億元。第五名（獎金10萬元）：國票證券、國泰證券、永豐金證券、元富證券。

三、權值成長獎：(111年發行人權證總成交金額達100億元且與110年相較為正成長，取成長率較高者)：

第一名（獎金40萬元）：康和證券，權證總成交金額成長率為36.52％。第二名（獎金30萬元）: 中國信託證券，權證總成交金額成長率為8.28％。