台積電董事會核准2022年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆2,638億元，稅後淨利約為1兆165億元，每股純益39.20元，年度獲利賺近四個股本。由於獲利創下新高，員工分紅也大幅增加，董事會核准去年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1214.04億元，其中一半為員工業績獎金已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約607億元將於今年7月發放。

台積電去年資本支出創下新高並持續擴產，整體員工人數較前年增加8000人達6.5萬人左右，但平均每位員工可拿到的員工獎金及分紅仍較前年增加約61萬，平均每位員工將可分到約186.77萬元，較前年增加近五成。

另外，台積電董事會核准去年第四季盈餘配發每股現金股利2.75元，普通股配息基準日訂定為6月21日，除息交易日則為6月15日，並於7月13日發放。由此來看，台積電去年全年盈餘配發的現金股利合計11元，與前年相同。