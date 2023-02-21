據統計今年元月新興市場股票及債券基金單周流入總額突破100億美元，並激勵新興市場股市上漲，元月漲幅近8％，單月表現超過成熟市場。國泰投顧表示，在新興市場股市中相對看好陸股和印股。

國泰投顧表示，大陸在全面解封後，經濟活動呈現強勢反彈，國際資金也在去年11月後逐步回流大陸市場，持續帶動陸股分在去年元月及今年元月強勢反彈，中國指數單月漲幅分別上漲5％多、12.52％。

國泰投顧指出，近期大陸高頻數據顯示經濟活動正轉向復甦周期，地鐵客運量前四大城市的載客量已回到疫情前水平約74％；國內飛機航班也有明顯提升。中國大陸重啟國門後，國際貨幣組織IMF年度展望報告中將中國大陸在今年經濟成長預期由原先的4.4％上調至5.5％。綜觀近期資金回流趨勢及國內運輸服務日漸活絡，國泰投顧認為，今年大陸市場復甦可期。

另外，相對看好的新興市場股則是印度，尤其是印度金融股。國泰投顧說，印度仰賴強勁內需、經濟轉型及政策支持等題材下，在去年逆勢上漲2.54％，雖然印度阿達尼集團今年受到美國對沖基金興登堡研究公司的狙擊，導致印度市場在元月份略顯疲軟。然而，印度的強勁內需仍為市場的強心針，其中印度銀行貸款成長率正向疫情前水準邁進，不僅反映印度市場的強健體質，也向投資人透露印度銀行產業的潛在利多。

國泰投顧表示，自2000年以來，印度貸款年增率多數維持良好成長率，去年的年增率更是接近20％，雖印度具有遠勝於成熟市場的增長幅度，但市場的滲透率卻遠不及成熟市場。其中，印度民營銀行近年表現更是投資人關注的焦點。據統計，今年民營銀行市場占有率已來到約37％。考量印度逾14億龐大人口基數帶動的企業投資和強健的GDP成長，印度銀行類股長期仍具良好成長潛力。