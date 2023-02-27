印度挾著龐大人口紅利、貿易和金融自由化等優勢，催動經濟不斷成長，根據華爾街日報預測，印度今年可能躋升為重量級的全球經濟大國。摩根士丹利（大摩）先前則估計，印度可望在2030年以前成為世界第三大經濟體，僅次於美國跟中國。

報導指出，印度穩健的經濟成長和總理莫迪大刀闊斧的經濟改革，推動印度在2023年可能成為全球經濟的重量級國家，值得關注的是，西方國家現在比過往更迫切地希望將印度拉進自己的陣營，像是美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近期前往印度參加G20財長會議，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo) 也將在3月訪問印度，討論兩國在晶片製造方面的合作關係。

報導分析看好印度的理由，首先是人口，印度今年有望正式超過中國，成為全球人口最多的國家，而且在人口構成方面，比中國和大多數西方國家年輕得多。

此外，印度正穩步實現改善經濟，國際貨幣基金組織（IMF）稱，印度今明兩年的年均經濟增幅將達6.5%，在30個主要經濟體中成長速度最快，到2025年可能與德國並列全球第四大經濟體；摩根士丹利（大摩）則估計，印度的GDP可能會比目前的水平成長一倍以上，印度可望在2030年以前，躍升世界第3大經濟體。

報導提到，印度基礎設施也大幅進步，印度從2014年到2019年，全國高速公路總里程擴大45%，且自2014年莫迪就任總理以來，印度機場數量增加至原先的兩倍、農村公路總里程增長85%，電廠裝機容量也增加66%，使停電頻率大大降低；硬體和數位基礎設施更改善印度普通民眾的生活，印度政府稱，過去三年裡，用上自來水的家庭數量達到1.08億，大約增加了兩倍。

但印度也面臨隱憂，報導稱疫情使兒童教育倒退，印度許多年輕人找不到工作，國內通膨和預算赤字仍然很高；此外，由於土地徵用等因素的影響，印度基礎設施建設周期仍然很長，很多印度企業也被家族企業集團所控制，而這些集團與執政政客關係密切；加上總理莫迪日益專制，恐讓印度衝突加劇，陷入更混亂的狀態。