匯豐投信分析，隨著中國經濟重新開放，民間消費旅遊大幅提升，為企業獲利帶來正向展望，近期各大投行紛紛看好中國股市，高盛證券並調升MSCI中國指數有可能在今年底升至85，較目前水平上漲約24%。據統計，觀察自金融海嘯以來，中國股市滬深300指數下跌超過20%有3次，次年均出現正報酬，平均報酬達46.8%；2022年中國股市再次出現下跌20%，今年的行情值得期待。

匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒指出，疫情影響幾近消失，春節期間的旅遊和消費恢復速度比預期佳，外出旅遊人數已恢復至疫情前89%。旅遊業收入恢復至疫情前73.1%。交通運輸方面，民航、鐵路、公路旅客運輸量。和2022年春節相比，均出現大幅成長。

2023年初以來，電影消費方面，票房收入與觀影人次已基本上已恢復至疫情前2019年的水平；另外，旅遊網站的數據顯示觀光景區門票預訂量、用車預訂量和酒店預訂量均達到疫情以前春節預訂數據的水準。根據中國疾病預防控制中心的數據，截至1月23日，中國國內新冠陽性檢出率已經降至4.5%，與海外一些國家和地區相比更低。

2023年春節假期港股表現比全球好很多，顯示投資者對中國經濟恢復常態充滿信心。從結構上看，資訊科技業、地產建築業和醫療保健業的漲幅最佳，明顯大於必需消費。科技、醫藥和房地產甚至表現比疫後消費復甦更佳，市場預期中國經濟和市場恢復常態。

匯豐投信指出，中國果斷地重新開放邊境和經濟，預期2023年經濟將迅速而強勁地復甦，這將受到北京支持成長的態度，以及內需強勁和通膨環境利多所支持。隨著經濟活動加快正常化，預期中國國內生產總值成長將由2022年的3%恢復至今年約5.5%，主要動力包括早前被壓抑的需求釋放從而支持國內消費、過剩儲蓄獲得部分釋放，以及預期就業市場和收入復甦。

總括而言，防疫管理、宏觀經濟政策和監管環境，將是自2019年疫情開始以來首次利多成長，這將引領全球投資者參與中國市場新一輪的投資機會；當中國逐步走出疫情陰影時，投資人不妨在震盪回檔時，逢低布局。