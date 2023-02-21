鐳洋董事長王奕翔表示，台廠在PCB、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢，技術能力不輸國外廠商，是歐美大廠極力接洽的對象，期望透過整測實驗室的啟用，深化國內自製立方衛星產業鏈間的合作。

鐳洋技術長周瑞宏指出，鐳洋與中央大學合作打造的「立方衛星整測實驗室」，具備千級無塵室規格，最大落塵量控制在每1立方英呎大於0.5μm粒徑的particle低於1000顆，能保持室內的溫濕度、潔淨度及環境壓力，使衛星處於最佳組裝狀態。

鐳洋科技為國內知名天線設計及射頻測試廠商，專注開發低軌衛星地面接收站與通訊酬載系統之陣列天線，具備自動化陣列天線校正演算法，能快速校驗陣列天線特性。於2021年榮獲經濟部工業局B5G主題式研發計畫，偕同明泰(3380)、台燿(6274)、金像電(2368)，以聯盟形式共同爭取國際訂單。

根據Allied Market Research近期發佈的立方衛星(CubeSat)市場報告指出，2019年全球CubeSat市值為2.1億美元，預計2027年將上看4.9億美元，年複合成長率(CAGR)超過15%，這也是鐳洋與中央大學優先佈建「立方衛星整測實驗室」的原因。

近年來SpaceX與OneWeb加速商用衛星時代的來臨，烏俄戰爭爆發後，低軌衛星應用更是受到各國重視。根據市調機構TrendForce預估，低軌衛星商機可期，帶動2023年全球衛星產業產值高達3083億美元；摩根士丹利則是預估，全球太空經濟2040年將超過1兆美元。面對龐大的太空產業商機，已掌握關鍵ICT技術的台廠也不能缺席，更要把握絕佳的機會點，接軌國際並擴大合作。

除了產業發展，太空產業人才養成更是刻不容緩，為加速台灣衛星自製能力及長期人才佈建，鐳洋科技與中央大學簽訂產學合作意向書，共同培育高階太空科技人才，提供展示教學環境及優先實習機會，加速人才即戰力，並協助促進桃園航空太空城發展。