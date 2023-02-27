美國能源部近日向白宮及國會主要議員提交一份情報，指對新冠病毒溯源問題得出的結論是，新冠病毒從中國實驗室意外洩漏的可能性最大。

據《華爾街日報》報導，美國能源部在美國國家情報總監海恩斯辦公室的一份機密報告中，做出這一結論，這也標誌著美國能源部立場的轉變。能源部此前說，對於新冠病毒如何出現並沒有任何定論。

報導稱，美國能源部的結論是來自新情報的研判結果，意義重大，因為該機構擁有相當多的科學專業知識，並下轄美國國家實驗室網路，其中一些國家實驗室進行高級生物學研究，而不是來自傳統的情報形式如間諜網路或通信攔截等。

一位美國高級情報官員證實，新的報告是根據新情報、對學術文獻的進一步研究以及與政府以外專家的磋商而完成的。

這份新報告強調了情報界的不同機構如何對大流行病的起源做出不同的判斷。美國能源部現在與聯邦調查局(FBI)一起表示，該病毒可能是通過中國實驗室的事故傳播的。其他四個機構，連同一個國家情報小組，仍然判斷這很可能是自然傳播的結果，還有兩個機構尚未做出決定。

報導引述閱讀過這份機密報告的人士表示，美國能源部對此的判斷「信心不足」，或者叫「低置信度」。根據美國有線電視新聞網(CNN)的解釋：情報機構可以以低、中或高置信度進行評估。低置信度評估通常意味著所獲得的信息不夠可靠或過於零散，無法做出更明確的分析判斷，或者沒有足夠的可用信息來得出更可靠的結論。

FBI此前得出的結論是，大流行很可能是實驗室洩漏的結果，並且「有一定信心」，並且仍然堅持這一觀點。FBI雇用了許多微生物學家、免疫學家和其他科學家，並得到美國國家生物法醫學分析中心的支持，該中心於2004年在馬里蘭州德特里克堡成立，旨在分析炭疽和其他可能的生物威脅。

報導稱，美國官員拒絕詳細說明導致能源部改變立場的新情報和分析。他們補充說，雖然能源部和聯邦調查局都表示最有可能發生實驗室意外洩漏，但他們得出這些結論的原因各不相同。 新的報告強調了情報官員如何仍在分析研究有關Covid-19是如何出現的。超過100萬美國人死於這場3年多前開始的大流行病。

美國能源部發言人在一份聲明中告訴美國有線電視新聞網(CNN)：「能源部繼續支持我們的情報專業人員按照總統的指示，在調查COVID-19的起源方面進行徹底、謹慎和客觀的工作。」

美國國家安全顧問蘇利文周日在美國有線電視新聞網（CNN）的「國情咨文」節目中表示，情報界在此事上仍存在分歧，同時指出拜登總統已投入資源來查明起源問題。「目前，情報界還沒有就這個問題給出明確的答案，」沙利文在CNN的節目上說。

「情報界的一些成員已經在一方面得出結論，另一些成員在另一方面得出結論。他們中的一些人表示，他們只是沒有足夠的信息來確定。」蘇利文說，拜登已指示將隸屬於能源部的國家實驗室納入評估工作。

這份不到五頁的新報告不是國會要求的。但立法者，尤其是眾議院和參議院的共和黨人，正在對大流行病的起源展開自己的調查，並敦促拜登政府和情報界提供更多信息。 官員們沒有說明是否會發佈這份新報告的非機密版本。

阿拉斯加共和黨參議員丹·沙利文 (Dan Sullivan) 周日呼籲在披露能源部評估後舉行公開聽證會。「我們需要進行廣泛的聽證會。我希望我們國會的民主黨同事能夠支持這一點。 我知道眾議院的共和黨人肯定支持這一點，」這位參議院軍事委員會成員在NBC的「會見新聞界」節目中說。「想想過去三年剛剛發生的事情，這是一個世紀以來最大的流行病之一。很多證據表明它來自中國，」蘇利文說。

美國眾議院監督委員會主席、肯塔基州共和黨人詹姆斯·科默 (James Comer) 的發言人在一份聲明中表示，該委員會正在「審查」美國國家情報總監辦公室提供的機密信息，以回應本月早些時候要求提供信息的信函。

美國眾議院外交事務委員會主席邁克爾·麥考爾針對能源部的評估發表了一份聲明：「一年半前，在進行廣泛調查後，我發佈了一份報告，得出的結論是，由於實驗室的危險不安全條件，新冠病毒是從武漢病毒研究所洩漏的，並且洩漏變成了全球COVID-19大流行，因為中國共產黨專注於掩蓋他們的錯誤，而不是警告世界。雖然我希望新的報告早點發生，但我很高興能源部最終得出了與我已經得出的相同結論。

聲明還說，「我已要求行政當局就這份報告及其背後的證據進行全面而透徹的簡報。現在是整個拜登政府加入能源部、聯邦調查局和大多數美國人的時候了，公開得出常識一開始告訴我們的結論——COVID-19大流行源於中國武漢的實驗室洩漏。至關重要的是，政府還必須立即與我們在世界各地的合作夥伴和盟友合作，追究中共的責任，並制定最新的國際法規，以確保類似的事情不再發生。」