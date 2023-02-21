土耳其敘利亞邊界6日發生的強震造成4萬7000多人罹難、數十萬戶住家受損或遭摧毀，然而今天土國南部哈泰省（Hatay）再度發生規模6.4地震，造成6人身亡、200多人受傷。

法新社稍早報導，土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，有3人罹難、213人被送往醫院，救難人員正努力搜尋受困在倒塌建物瓦礫堆中的民眾。

今天的地震規模為6.4，震央位於土耳其南部城市安塔基亞（Antakya）附近，敘利亞、埃及、黎巴嫩都能感受到搖晃。歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，這起地震深度為10公里。

法新社記者在安塔基亞回報震災現場一片恐慌，還說新的地震和餘震在這座滿目瘡痍的城市揚起漫天塵土。

遭到嚴重毀損的建築物牆壁倒塌，幾名明顯受傷的民眾發出呼救。

18歲的馬茲朗（Ali Mazlum）在安塔基亞一條街道上告訴法新社記者：「地震發生當下，我們正在和土耳其災害與應變管理署（AFAD）搜尋我們家人的遺體。」

「你真的手足無措…我們抓著彼此，然後牆壁就在我們眼前開始崩塌。感覺地好像裂了開來，要把我們吞噬。」

在安塔基亞住了12年的馬茲朗正在尋找他姊妹和家人，以及他的連襟和連襟的家人。

另一位民眾艾爾麥克（Mehmet Irmak）說：「道路像波浪一樣擺動，建築物前後搖晃，車輛從左邊晃到右邊，讓我感到頭昏眼花。」

他說：「哈泰省再也不是安全的地方。我們可以聽見很多建築物倒塌。」艾爾麥克從2週前的強震以來，一直都睡在車上。

據路透社報導，土耳其災害與應變管理署回報，哈泰省薩曼達區（Samandag）有1人罹難，居民表示有更多建築物倒塌，但鎮上絕大多數的人都已經在2週前的強震來襲後撤離。成堆的瓦礫和廢棄的家具排列在黑暗廢棄的街道兩旁。

民眾歐瑪（Muna Al Omar）說，今天地震再度來襲當下，自己正在安塔基亞市中心一座公園搭起的帳棚裡。

她懷裡抱著7歲兒子哭著說：「我以為地面要從我的腳下裂開了。」

另一方面，聯合國人口基金（UNFPA）表示，兩週前土敘強震的生還者中，約有35萬6000名孕婦急需獲得醫衛服務。

在這些孕婦中，土國和敘國分別占22萬6000人和13萬人，這當中又有3萬8800人將在下個月分娩。她們現在多數都在營地中避難，或暴露在接近零度的氣溫下，苦於取得糧食或潔淨的用水。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1120221