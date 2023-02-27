為建立人性化的出勤管理制度，營造友善健康職場，新竹市政府修正「新竹市政府實施感應卡差勤系統出勤管理要點」，府本部自3月1日起，彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時，周五及周六補班日彈性上班時間擴大為1.5小時，致力友善交通環境。

市府說明，擴大彈性上下班是在每日上班時數8小時，每周工作總時數40小時基本原則內調整，同時新增各處在上午8時至12時、下午1時至5時須有人員在勤的配套措施，且落實職務代理人制度，維持服務品質。

至於府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整，其中與市民日常生活最息息相關的區公所、戶政事務所、地政事務所、稅務局、環保局、消防局外勤人員及文化局外場館輪班人員，仍維持原有辦公及服務時間，另警察局是否實施刻正評估中。

市長高虹安指出，新制特別對員工本人懷孕、重大傷病、身心障礙，或在上班前、後，須親自接送或照顧國小學童、學齡前嬰幼兒、重大傷病或身心障礙之家庭成員需求者，可檢具相關證明文件提出申請，經審查通過後，可以將星期一至星期四之彈性上下班時間比照星期五擴大為1.5小時，充分實踐對性別友善、兒童權利、身心障礙者照護等人權保障事項之友善作為，期能拋磚引玉，讓竹市企業主亦能逐步跟進實施。

市府表示，民眾如需至市府和所屬各機關洽辦公務，歡迎先上網查詢辦公時間，或撥打1999專線由專人提供資訊。