中華隊在官辦熱身賽首戰雖然全場敲出13支安打，包含鄭宗哲、林立、林子偉都開轟，以13比9擊敗中信兄弟，不過投手群投出多達7個保送，加上被敲9支安打有大量失分狀況，總教練林岳平坦言投手群表現確實不理想，會利用最後2天盡快做調整。

此役中華隊推出江少慶先發，首局失分的狀況仍未改善，單局被敲3支安打、投1保送，失3分皆為責失，胡智爲、王維中、鄧愷威、曾峻岳、陳仕朋、吳哲源接續登板，只有胡智爲、吳哲源沒投出保送，鄧愷威更是沒能解決任何1個打者，被敲2安、連投3保送被換下場。

從自辦熱身賽起，中華隊目前拿下9連勝，此役中華隊敲出13支安打，其中7支是長打，打擊火力串連局局有得分，「餅總」表示，打線發揮是此役狀況較好的地方，但投手表現確實不理想，需要盡快做出調整。

至於江少慶首局失分的狀況，林岳平認為現在還在熱身賽階段，球員也知道自己的問題，相信他會在正式比賽拿出最好表現。