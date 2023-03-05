基隆市教育處5日表示，經過先前的二二八連假後，密切觀察學生健康狀況及落實環境清消等工作後，基隆市政府配合教育部鬆綁室內配戴口罩政策，將自3月6日起，實施各級學校室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

基隆市教育處長劉美蘭表示，依中央規定，學校自主決定戴口罩，自主佩戴口罩表示不強制佩戴，由師生自行決定，尊重師生自主意願，惟校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、幼兒園專用車及接駁車等比照指揮中心規範之指定場所，依規定仍應佩戴口罩。

另外，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校可以自行決定採取佩戴口罩措施。

基隆市長謝國樑表示，基隆市校園重視各項防疫工作的落實，市府將會與學校持續關注中央所宣布之疫情狀況，滾動調整相關防疫政策，並持續鼓勵教職員工生依指揮中心建議COVID-19疫苗接種劑次盡速進行施打，共同守護校園健康安全，請各位家長務必放心。