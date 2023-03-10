安心脫口罩，屏縣校園施打次世代疫苗。(屏縣府提供)

開學已近一個月，校園口罩令鬆綁，屏東縣政府關心校園防疫及學童疫苗保護效力，今起安排醫療團隊入校園進行莫德納次世代BA.4／5疫苗接種服務，以增強學生免疫保護力，安心取下口罩學習及參加團體活動。

屏縣衛生局長張秀君表示，疫情趨緩，自3月6日起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，實施室內口罩放寬措施，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但縣府仍持續關心6至12歲兒童，及12至17歲青少年族群的健康。

雖然屏東縣學生COVID-19疫苗施打率高於全國平均，但疫苗接種後，抗體會隨時間逐漸消退，為維護學童自身抵抗力，安心免戴口罩，衛生局安排再入校園提供疫苗施打，希望在短時間內全數校園皆完成接種服務。

張秀君說明，莫德納次世代BA.4／5疫苗於去年已開放滿6歲以上施打，為維護學童及青少年族群疫苗保護力，衛生局與教育處合作，已完成學生家長意願調查，自10日起安排醫護人員入校提供莫德納次世代BA.4／5疫苗施打，預計2周內完成縣內國中小、高中及大專院校校園施打，校內教職員工符合資格者也可以在校施打。

提醒家長關注子女接種後狀況，多補充水分，接種後避免劇烈運動，如出現持續高燒，應盡速就醫。