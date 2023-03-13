義守大學日前舉辦「2023校園徵才博覽會」，共有110家知名企業廠商參加，包含台積電、聯電、日月光等企業參加。校方表示，此校園徵才博覽會橫跨電子電機、光電、半導體等領域，提供大約4000個職缺，希望準畢業生都能找到自己理想的工作。

義守大學是包含醫學系的綜合型私立大學，所以在校園徵才博覽會中，吸引不同產業的廠商來到義守大學向學子招手。甚至還有廠商特別準備扭蛋機，藉此吸引更多學子的目光。

此徵才博覽會除了吸引即將畢業的大四學生到場爭取工作外，會場也有很多大三學生到場認識未來的就業環境，其中，智慧科技學院智慧網路科技學系大三學生郭宗訓表示，未來希望能進入「護國神山」台積電工作，所以利用校園徵才博覽會的機會，直接向企業詢問，提早知道自己還需要準備些什麼。

另外，語文學院應用英語學系與應用日語學系的學生來到會場，對於科技產業展現高度興趣，希望利用自身語言的優勢，可以拿到進入科技業的入場券。另外，明（14）日於醫學院區辦理「醫療產業聯合徵才」，校方盼學生踴躍參加。