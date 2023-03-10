韓國女星宋慧喬主演的電視劇《黑暗榮耀》，內容提到校園暴力，各種血淋淋的畫面讓人正視校園霸凌議題。沒想到在《黑暗榮耀》第二季播出前，有韓國網友指控該劇導演安吉鎬就是霸凌加害者，求學時期對其他學生施暴，還表示能找人做證；而《黑暗榮耀》導演安吉鎬對此回應，「沒這回事，根本沒有印象打過人」。

韓劇《黑暗榮耀》從籌備到開播後話題不斷，今（10日）更是要上線精彩大結局，讓觀眾都引頸期盼；豈料，有網友跳出來踢爆該劇導演就是霸凌者，綜合韓媒報導，韓國論壇上出現一則文章，標題寫著「《黑暗榮耀》電視劇導演學霸加害者」，揭露安吉鎬學生時期有多可怕。

爆料者表示，「其實安吉鎬只是好好過日子，我是不會說什麼，但是霸凌加害者拍攝《黑暗榮耀》這種對學校霸凌者敲警鐘電視劇，相當荒謬，無法原諒，所以公開」；事件起因是安吉鎬學生時期的女友被其他同學嘲笑，他就找10幾人一起毆打嘲笑女友的同學，施暴過程更持續2小時。

《黑暗榮耀》主軸以女主角文同垠學生時期被霸凌，長大後決定復仇，此劇也讓校園霸凌議題引起討論，近日韓網有人爆料導演學生時期就是霸凌者。（圖／摘自Netflix）

據韓國《東亞網》報導指出，安吉鎬否認該網友爆料，更表示從來沒有發生霸凌事件，他也不記得有找一群人毆打別人。不過，當初被安吉鎬霸凌的受害者更直言，安吉鎬如果否認霸凌事件，他會找其他被毆打的同學出面做證，「我們想要的是正義，一般人不該這樣，他（安吉鎬）真的太可怕了」。

《黑暗榮耀》在2022年12月30日於Netflix播出後，不到一個星期的時間就掀起超高討論度，而該劇把16集分成上下兩季，第二季在台灣時間3月10日下午4點上線，大結局曝光立刻成為各大網路論壇熱門話題。