義守大學「2023校園徵才博覽會」，於校本部辦理「綜合產業聯合徵才」，共有110家知名企業廠商共襄盛舉，其中有台積電、聯電、日月光、國巨、義联集團、王品集團等企業，更邀請勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華、高雄市政府顧問陳佩汝、高雄市勞工局訓練就業中心主任楊茹憶等人參加開幕儀式。

今年共有110家知名企業廠商共襄盛舉。(提供/義守大學)

義守大學屬於全方位領域的綜合型私立大學，其中包含醫學、科學、工程、科技、商管、人文、社會等。所以在校園徵才博覽會中，吸引不同產業的廠商來到義守大學向優秀學子招手，現場更是湧入許多學生參觀。義守大學副校長李樑堅表示，校園徵才博覽會橫跨電子電機、光電、半導體、製造、服務、金融、醫療等領域，提供大約4000個就業機會，希望準畢業生都能滿載而歸，找到自己理想的工作。

「2023校園徵才博覽會」除了吸引即將畢業的大四生前來爭取就職機會之外，會場也有很多大二與大三的學生提前來認識未來的就業環境，其中「智慧科技學院」智慧網路科技學系大三的郭宗訓表示，未來希望能進入台積電工作，所以利用校園徵才博覽會的機會，直接與企業面對面詢問，如此一來就可以知道自己需要加強哪些方面的實力並提早作準備。

「2023校園徵才博覽會」會場也有很多大二與大三的學生提前來認識未來的就業環境。(提供/義守大學)

除了舉辦就徵才博覽會，義守大學鏈結集團事業體開設培育人才的「鋼鐵學程」，提供最高學雜費全免補助和就業保證。另外，在14日於醫學院區辦理「醫療產業聯合徵才」，創造人才媒合最佳契機。