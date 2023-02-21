第一銀行再次通過由經濟部工業局主辦、資策會科技法律研究所推行的台灣智慧財產管理規範(Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS)中專利與商標項目的A級驗證，並於2月21日舉辦頒證典禮，由經濟部工業局局長連錦漳頒證，第一銀行副總經理劉培文代表受證。

第一銀行在2021年導入TIPS制度後，大幅提升了申請智慧財產權的能力，2022年在專利及商標申請數量上，取得顯著成績。第一銀行除了申請多樣化的金融科技專利(例如行動平台、安控機制、區塊鏈、大數據、AI等)外，更有拓展至其他技術領域的「行銷系統專利」及「醫療決策輔助系統專利」；未來將持續採取各種獎勵措施，以提高員工產出的專利品質和數量，並提昇在市場上的競爭優勢。

為增強國外的品牌保護能力，2022年第一銀行海外單位共提出54件商標申請，以避免他人抄襲、仿冒或搶註。此外，第一銀行向來致力於深耕ESG(環境、社會、公司治理)，以「就在你左右」為經營理念，銷售各項金融商品，積極落實普惠金融，成為更多企業及消費者的金融後盾，2022年已取得智慧財產局頒發「就在你左右」商標，未來亦將持續因應業務需要，提出商標申請。

透過執行TIPS導入的流程及規範，第一銀行累積更多的智財能量，保護核心業務及相關品牌，同時，期望能發展屬於第一銀行的企業護城河，以迎接數位金融時代的挑戰，實現「永續金融，第一品牌」的發展目標。